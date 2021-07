20 er tilbageholdt og 200 afhørt efter drab på politibetjent

Svensk politi arbejder på højtryk for at opklare et skuddrab på en politimand i Göteborg-forstaden Biskopsgården.

Ordensmagten har tilbageholdt 20 personer og foretaget over 200 afhøringer. Ingen af de tilbageholdte kan dog kædes direkte til sagen.

Betjenten blev skudt kort før klokken 22.34 onsdag, da han var på patrulje med en kollega.

Betjentene kørte ikke i patruljebil, men på knallerter i uniform, og de var standset for at tale med et par beboere på gaden, da der pludselig blev skudt.

- I løbet af natten til fredag har vi fortsat efterforskningsarbejdet. Vi banker på døre, og vi analyserer billed- og videomateriale fra overvågningskameraer, siger politichef Dan Windt, til Sveriges Radio.

- Vi har foretaget over 150 beslaglæggelser og over 200 afhøringer. Vi har et stadigt mere klart billede af forløbet, siger han.

Det svenske folk er i chok efter politimordet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Torsdag sagde politiets områdechef i Göteborg, Erik Nord, at politimanden formentlig var blevet dræbt af et 'fejlskud' i forbindelse med en bandekonflikt.

- Det mest sandsynlige er, at skuddet ikke var rettet mod politiet, sagde han.

Dan Windt vil ikke kommentere, om denne teori stadig er gældende i efterforskningen.

Han konstaterer blot:

- Vi ved mere i dag end i går.

Der blev torsdag holdt et minuts stilhed til minde om den dræbte betjent.

På Stortorget i Malmø samlede sørgende politifolk sig til et minutrs stilhed. Foto: Andreas Hillergrenl/TT/Ritzau Scanpix

Statsminister Stefan Löfven (S) indkaldte torsdag til pressemøde, selv om han nu kun leder et forretningsministerium.

- Et angreb på politiet er et angreb på vores retsstat og vores demokratiske samfund, sagde han og understregede videre:

- Vi kommer ikke til at opgive fra kampen mod den organiserede kriminalitet, og politiet har hele samfundets støtte i sit arbejde.

- Jeg og hele det svenske folk er stolte af vores betjente.