20 rockere fremstillet for overfald i Pusher Street

20 rockere fra Comanches MC er i dag blevet fremstillet i Købehavns dommervagt for et groft overfald begået i Pusher Street på Christiania den 28. april klokken 19.00. 17 mænd var til stede i Københavns Byret, mens tre af dem blev fremstillet in absentia. Det betyder ikke til stede.

Retsmødet fandt sted i Bredgade i den tidligere landsrets-sal, fordi der skulle være plads til de 17 sigtede og deres forsvarsadvokater. I den store sal var desuden op mod 30 politifolk. På tilhørerpladserne var også en lang række kendte og ukendte navne fra Comanches MC og pårørende til de fremstillede. Comanches MC hed Satudarah på tidspunktet for overfaldet. Nedenfor benævnt Comanches.

Anklageren fremlagde sigtelserne, og her fremgik det, at de sigtede forud for overfaldet havde befundet sig i Comanches klubhus i Brøndby. Her havde de i følge anklagemyndigheden planlagt overfaldet. I retten blev der også fremlagt en video, hvor man kunne se flere mørkklædte personer komme ud fra klubuset for derefter at stige ind i fem biler og køre af sted i samlet kortege..

Maskerer sig

Efterfølgende ser man på en anden optagelse, at de ankommer og begynder at maskere sig uden for Christiania. De går ind på fristaden og går angiveligt målrettet efter en mand i hashbod 20 med tilnavnet 'Bedst og billigst'.

Offeret bliver i følge sigtelsen udsat for 20 slag og spark mod kroppen og hovedet, et knivstik i skulderbladet og ti slag med en kølle eller tothenschlager. I retten så man et billede af offeret fra hospitalet, hvor manden havde blod og syninger flere steder i ansigtet.

Selve overfaldet blev optaget af vidner. Her ser man den unge mand falde til jorden og flere sortklædte mænd sparke, slå og trampe løs på ham. En mand i en hvid vest slår ham igen og igen med en form for våben, mens offeret ligger på jorden. Overfaldet står på i omkring 30 sekunder og fandt sted 28. april i Pusher Street på Christiania.

En af de sigtede har tatoveret Nordvest-tatoveringen på sin læg. Det vidner om, at manden har en fortid i gadebanden NNV. En del medlemmer fra gadebanden blev optaget i Comanches MC. Foto: privat

Konflikt med HA

I Københavns Byret fremlagde anklagemyndigheden flere kilderapporter, som de vurderede troværdige. Politiet dokumenterede blandt andet, at der igennem længere tid havde været konflikt mellem Hells Angels og Comanches MC. Det eskalerede, da Comanches etablerede et klubhus på Amager, der traditionelt var HA-land.

Oplysninger fortalte også om en konkret konflikt mellem en navngiven HA-rocker fra Nomads-afdelingen, som angiveligt forsøgte at overtage en bestemt hashbod i Pusher Street.

Det skulle øjensynligt være sket, fordi hashboden skyldte penge til Hells Angels. Det kan være motivet for, at Comanches MC senere sætter af sted for at udøve overfaldet. En anden kilderapport nævner, at hashbod 20 'Bedst og billigst' har to navngivne Hells Angels-medlemmer som bagmænd.

Det skulle være derfor, at den ha-relaterede hash-klipper i boden blev mål for det målrettede overfald, kom det frem i retten.

Efter overfaldet er der også heftig aktivitet i Hells Angels klubhus i Siljangade på Amager. Det konstaterer politiet, efter de har sendt en drone i luften over deres tilholdsted. Det kom frem i Københavns Byret.

Retsmødet er stadig i gang. Ekstra Bladet følger udviklingen.