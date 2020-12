20 unge får smæk efter julefrokost

2500 kroner i bøde for at overtræde coronarestriktioner

Det bliver efter alt at dømme en dyr fornøjelse, at 20 mennesker dristede sig til at holde julefrokost i centrum af Næstved tirsdag aften.

Det fremgår af døgnrapporten for Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Politiet greb ind i festlighederne klokken 22.50 efter at have modtaget en anmeldelse om ulovlighederne.

De foregik i et erhvervslokale, og i alt 19 unge mennesker i alderen 18 til 21 år blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det gælder også indehaveren af lokalerne.

Bødestørrelsen er ifølge politiet 2500 kroner.