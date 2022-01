200.000 kr. i bøde for svindel med hviletider

En chauffør og en vognmand fik sammenlagt bøder på over 200.000 for en række lovovertrædelser

Fra 15. til 21. januar foretog Nordjyllands Politi Færdselsafdelings Tungvogncenter Nord (TCN) kontrol af lastbiler.

Blandt overtrædelserne var snyd med førerkort, der blandt andet udløste klækkelige bøder og ti sigtelser for personelfalsk.

Særligt for en polsk indregistreret lastbil med en udenlandsk chauffør var razziaen en dyr fornøjelse.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Chaufføren fik en bøde på 27.000, mens vognmanden fik en bøde på 175.000 kr., da chaufføren i de seneste 28 dage have kørt på to førerkort, og dermed viste politiets efterforskning, at han ikke havde overholdt reglerne for hvile.

- Det er nogle voldsomme bøder, der bliver udskrevet. Men det skal også have en afskrækkende effekt. Det er dog tilsyneladende ikke alle chauffører, der føler sig skræmte.

Den tyske vognmand var angiveligt udvidende om sin chaufførs måde at køre på.

- Det var ikke noget, han havde opfordret til, og chaufføren kunne se frem til en meget alvorlig samtale ved hjemkomsten til Tyskland, tilføjer politiet.

- Når vi finder sådanne tre ret store sager inden for en uge, betyder det også, at vi fortsætter i samme grad med vores kontroller for at finde dem, der ikke ønsker at indrette sig efter reglerne, udtaler Claus Kjær-Pedersen.

32 sigtelser

Den ene chauffør fik 32 sigtelser på sig. Han fik 10 sigtelser for personelfalsk, 10 sigtelser for overtrædelse af takografforordningen og 12 overtrædelser af køre og hviletidsbestemmelserne.

- Det tyder på, at chaufføren flere dage har kørt uafbrudt syv-otte timer i træk. Et par af dagene havde han kun afholdt fem timers hvil, hvilket er alt for lidt.

- Heldigvis fik vi standset chaufføren, inden det for alvor gik galt. Det er jeg meget tilfreds med, udtaler politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra TCN, Nordjyllands Politi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om direktørdrabet i Ebeltoft i Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.