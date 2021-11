206 kilo dynamit lå i skur: - Det er ikke for tøsedrenge

Fund på Amager var nok til at sprænge en klippevæg. To mænd ventes nu at tilstå i retten

206 kilo dynamit og to poser med tændsatser lå opbevaret i fire kasser i et redskabsskur på en villavej på Amager.

Nu vil to mænd på 21 og 55 år tilstå besiddelsen af sprængstoffet, der kunne have lagt en stor del af villakvarteret i ruiner, hvis det var røget i luften.

Den yngste har relation til rockerklubben Satudarah, mens den ældste er indehaver af redskabsskuret, der hører til hans lejlighed.

Politiet fandt dynamitten af det finske fabrikat ’Fordyn’ 18. april i år efter et ’tip’. Sprængstoffet blev fjernet af militærets sprængningseksperter, EOD, mens området blev afspærret af hensyn til beboernes sikkerhed.

Dynamitten var fordelt på 129 ’stænger’, og anklagemyndigheden har sigtet de to mænd for besiddelse af sprængstof under ’særligt skærpende omstændigheder’.

Politiet skriver i en retsmødebegæring, at dynamitten ’grundet dens særdeles farlige karakter var egnet til at forvolde betydelig skade.’

’Ikke for tøsedrenge’

Jørgen Schneider, der er formand for Dansk Sprængteknisk Forening, siger, at der er tale om en meget stor mængde sprængstof: ’206 kilo er ikke for tøsedrenge. Ryger det i luften, så er det voldsomt farligt’.

’Fordyn’ er en almindelig dynamit, som eksempelvis bruges til klippesprængninger. Det er ufarligt ved normal håndtering, men:

– Alt sprængstof er følsomt overfor chokpåvirkninger som slag, friktion, stød eller ild. Hvis temperaturen kommer over 200 grader kan det eksplodere, siger Jørgen Schneider.

Det er særligt problematisk, hvis der har været tændsatser opbevaret sammen med dynamitten. De vil typisk gå af først og kan udløse sprængstoffet.

Anklager Stephanie Dahl-Jensen bekræfter, at politiet har fået udarbejdet en erklæring om dynamittens farlighed, som vil blive fremlagt under retssagen i næste uge.

Ukendt mand spøger

Ifølge politiet var det den 21-årige som erhvervede sprængstoffet og tændsatserne fra en ukendt person og anbragte det i den 55-åriges redskabsskur. Men politiet ved ikke, hvad dynamitten skulle anvendes til.

– Siden 2015 har det været et lovkrav, at alle eksplosivstoffer skal være forsynet med QR-koder fra producentens side, og der er sporingssystemer, der kan vise, hvem det er solgt til og hvornår. Men hvis dynamitten er stjålet, stopper sporet hos indehaveren, forklarer Jørgen Schneider.

Den 55-åriges forsvarer, advokat Lone Damgaard, bekræfter, at hendes klient ventes at tilstå, men hun kan ikke forud for retssagen løfte sløret for hans forklaring om, hvordan dynamitten endte i hans redskabsskur.

Fundet førte til en massiv udrykning af politi, brandvæsen og forsvarets sprængstofeksperter, EOD. Foto: Kenneth Meyer

Efter anholdelserne af de to mænd 18. april beskrev Ekstra Bladet, at den 21-årige var medlem af Satudarah-støtteklubben Navajo MC.

Beboere i området beskrev den 55-årige som en 'venlig enspænder', der holdt sig for sig selv.

Ifølge retsmødebegæringen er sprængstoffet blevet anbragt i redskabsskuret på et ukendt tidspunkt mellem november 2019 og 18. april 2021.

Bestemmelsen, som de to mænd er sigtet efter, har otte års fængsel i strafferamme.

