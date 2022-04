21-årig anholdt efter sakse-angreb

En 21-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør ved Retten i Viborg sigtet for grov vold.

Ifølge politiet er han ansvarlig for at have stukket en 23-årig mand i ryggen med en saks natten til fredag på et asylcenter ved Holstebro.

Det oplyser Anders Bøje Hansen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

To gange i løbet af natten til fredag måtte politiet tilkaldes til Nybo Bakke asylcenter.

- I nat klokken cirka 02.00 bliver vi kaldt ud til asylcenteret. Der er to mænd oppe og slås. Da vi kommer derud, får vi talt dem til ro, og de accepterer at gå vær til sit, siger Anders Bøje Hansen og fortsætter.

- Det troede vi i hvert fald.

Klokken 04.00 får politiet en anmeldelse om, at en mand er blevet stukket i ryggen.

- Det viste sig jo, at de ikke kunne holde sig fra hinanden. Så de kommer op og slås igen. Den 21-årige får så fat i en skarp saks og stikker den i ryggen på den 23-årige mand, siger vagtchefen.

Umiddelbart efter bliver den 21-årige mand anholdt.

Anders Bøje Hansen fortæller til Ekstra Bladet, at det drejer sig om et enkelt knivstik.

Skaderne på den 23-årige mand er så dybe, at han efterfølgende blev kørt med ambulance til Gødstrup sygehus, hvor han blev opereret.

Han er uden for livsfare.