21-årig anholdt for knivdrab på Nørrebro

En 21-årig mand er blevet anholdt for knivdrabet på Hans Tavsens Gade på Nørrebro i København tirsdag aften.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Offeret havde ifølge politiet været udsat for et knivangreb kort før kl. 23.

- Det ser ud som om, at han har været udsat for et voldsomt overfald, og han afgik ved døden efter flere knivstik, udtalte efterforskningsleder Bjarke Dalsgaard Madsen til Ekstra Bladet onsdag.

Han var i live, da han blev fundet af en tilfældig forbipasserende, men døde af sine skader efter at være blevet bragt på hospitalet.

Onsdag arbejdede politiet på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Ukendt motiv

Den dræbte er en herboende 26-årig syrer med adresse i Vanløse. Ifølge politiet havde han inden drabet boet i Danmark i 10 år.

Onsdag oplyste politiet til Ekstra Bladet, at de var på bar bund i forhold til et motiv og søgte vidner, men at de efterforskede bredt, herunder hvorvidt drabet kunne være banderelateret.

Bjarke Dalsgaard Madsen fortæller torsdag, at anholdelsen er et resultat af blandt andet tekniske spor fundet på gerningsstedet.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, torsdag, hvor man af hensyn til efterforskningen vil begære lukkede døre.

Ekstra Bladet følger sagen..