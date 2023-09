21-årig dømt: Voldtog kollega i søvne

En 21-årig mand fra København er tirsdag fundet skyldig i voldtægt af en kvindelig kollega.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklagere på det sociale medie X.

Retslægerådet har vurderet, at manden lider af sexsomnia, hvor man kan udføre seksuelle handlinger i søvne.

Voldtægten i en hytte i Nykøbing Sjælland i juli 2020 skete således, mens han sov. Af den grund er han af retten i Holbæk blevet idømt en behandlingsdom.

Han har nægtet sig skyldig og har taget betænkningstid i forhold til at anke dommen.

For ti år siden blev en dengang 31-årig mand for første gang frifundet for seksuelle overgreb i Danmark, fordi han led af den sjældne søvnforstyrrelse.

Han var anklaget for at have lavet samlejebevægelser over for en 17-årig pige, mens han tog en anden 17-årig pige på inderlåret.

Retten vurderede, at der ikke var tale om bevidste handlinger, fordi han sov under hændelsen.

Lidelsen hører under den gruppe af søvnforstyrrelser, der bliver kaldt parasomnia og omfatter søvngængeri, søvnapnø, mareridt og sengevædning.

Eksperter anslår, at omkring en procent af befolkningen har den særlige lidelse.