21-årig dræbt: Indsamling til Sørens familie bryder gennem loftet

En indsamling til de efterladte til ære og minde for den skuddræbte 21-årige Søren Koch fra Aarhus overgår alle forventninger.

Det er Camilla Sønderup, gift med Søren Kochs fætter, som har taget initiativ til indsamlingen, der kører gennem sitet GoFundMe.com.

I første omgang var målet at nå 10.000 kroner som en økonomisk håndsrækning i en svær tid til eksempelvis hjælp til bisættelsen af den unge bygningskonstruktør-studerende.

Men hurtigt stod det klart, at beløbet ville overgå målet, som derfor blev hævet til 20.000 kroner.

Også det mål er blevet overhalet indenom gennem de mange små og store beløb, som kendte og ukendte af Søren Koch og hans nærmeste familie har indbetalt.

Fredag var det samlede beløb tæt på 33.000 kroner.

Kan nås endnu

Camilla Sønderup oplyser til Ekstra Bladet, at indsamlingen slutter på mandag, så hvis man skulle have lyst til at donere, er det stadig muligt hen over weekenden.

21-årige Søren Koch betegnes som en energisk og altid glad, hjælpsom, pligtopfyldende og omsorgsfuld ung mand.

Han er udlært elektriker og var netop begyndt på bygningskonstruktør-uddannelsen på VIA University College i hjembyen Aarhus. Og havde livet foran sig.

Men dybt tragisk blev han et helt uskyldigt offer for en eller flere kyniske gerningsmænd, da han natten til tirsdag 8. marts blev dræbt af skud, mens han sad bag rattet i sin bil for rødt lys ud for Viby Gymnasium og den lokale OK-tank i krydset Ringvej Syd/Søndervangs Allé ved Rosenhøj i det sydlige Aarhus.

- Det er ganske forfærdeligt. En dybt tragisk sag, siger Brian Voss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi og efterforskningsleder, til Ekstra Bladet. Ingen er endnu anholdt i sagen.

Fundet livløs i bilen

Søren Koch blev fundet livløs i bilen klokken 01.11 af en politipatrulje, som tilfældigvis var i området ved Rosenhøj i et helt andet ærinde.

Kort efter blev en VW Golf Variant 2,0 årgang 2005 fundet afbrændt i et mindre skovområde ved Ormslevvej i Viby blot et par minutters kørsel fra gerningsstedet.

Bilen, som viste sig tidligere at være meldt stjålet af sin retmæssige ejer, har efter al sandsynlighed direkte forbindelse til skuddrabet, idet den kort forinden befandt sig på gerningsstedet og er filmet af et af overvågningskameraerne ved krydset Ringvej Syd/Søndervangs Allé.

Østjyllands Politi har tidligere bedt offentligheden om hjælp til at lokalisere den pågældende VW Golfs færden.

Torsdag appellerede efterforskningsleder Brian Voss Olsen så til, at førerne af og eventuelle passagerer i fem andre konkrete køretøjer tager kontakt til politiet.

- Vi vurderer, at personerne i de fem biler potentielt kan være vigtige vidner, og derfor vil vi meget gerne i kontakt med dem, siger politiinspektøren.

Bilerne, hvis førere efterlyses, er en grå Kia Picanto eller Fiat Panda, en hvid mindre bil af ukendt mærke samt tre øvrige køretøjer af ukendt farve, mærke og størrelse.

Alle kørte den pågældende nat klokken cirka 00.53 gennem krydset, hvor Søren Koch blev dræbt.

'Alt står stille'

Camilla Sønderup oplyser til Ekstra Bladet, at familien har brug for ro og ikke ønsker at udtale sig om tragedien. Hun henviser til et Facebook-opslag, hun lagde op sidste uge:

'Alle i hele Aarhus, HELE VERDEN, skal vide at Søren aldrig nogensinde har været i nærheden af noget kriminelt! (…) Søren var den sødeste, rareste og absolut mest kærlige dreng.'

'Søren var simpelthen på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt! Ingenting kan få vores Søren tilbage. Ingenting kan få hændelsen til at give mening. Ingenting kan retfærdiggøre familiens tab af Søren. Vi har startet en indsamling til Sørens nærmeste familie. Indsamlingen skal ses som kærlige tanker til familien i en svær tid, hvor alt står stille.'