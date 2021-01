21-årig fængslet for drab på tilfældig

Syv måneder efter at en 31-årig mand blev det uskyldige offer i en skudveksling mellem to grupperinger i Vollsmose, er en formodet drabsmand blevet fængslet.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Uskyldig dræbt under skudduel mellem bander

Den 21-årige er sigtet for både drab og drabsforsøg. Politiet mener, at han i forening med flere medgerningsmænd affyrede mindst fire skud for at ramme og dræbe to personer, der var på vej væk fra stedet på en motorcykel. Det lykkedes ikke, men et af skuddene ramte ifølge sigtelsen i stedet Abdinur Mohamed Ismail, der befandt sig i eller ved sin bil på parkeringspladsen.

Narkohandel

Den 21-årige er også sigtet for våbenbesiddelse og for narkohandel. Ifølge politiet var den 21-årige med til at samle 114.000 kroner ind i juli måned, hvorefter tre personer kørte fra Odense itl Aarhus og købte 350 gram kokain med henblik på videresalg.

På anklagemyndighedens anmodning lukkede dommeren dørene for grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning, fordi der fortsat er gerningsmænd på fri fod.

I forvejen sidder en 25-årig fængslet for medvirken til drabet.

Laver nye undersøgelser i drabssag