21-årig fængslet: Kravlede ind ad vinduet hos mindreårige kun iført underbukser

En 21-årig mand er nu fængslet indtil 1. juni for flere forhold af blufærdighedskrænkelse efter at være kravlet ind ad vinduerne på børneværelse kun iført underbukser flere gange

Midt- og Vestsjællands Politi har onsdag morgen anholdt en 21-årig mand i Roskilde, efter han var kravlet ind ad soveværelsesvinduet hos en sovende 11-årig pige kun iført underbukser.

Manden er efterfølgende blevet fængslet frem til 1. juni.

Det er nemlig ikke første gang, at manden har gjort noget lignende. Han er også sigtet for at have trængt ind i to huse og 'befølt' en henholdsvis 10-årig og en 16-årig piges fødder i september sidste år.

Manden nægter sig skyldig, men han nægter samtidig at afgive forklaring, oplyser politiet. Politiet efterforsker fortsat sagen og har sikret DNA-spor i sammenhæng med onsdagens indbrud.

Af politiets pressemeddelelse fremgår det også, at 'Midt- og Vestsjællands Politi har gennem længere tid efterforsket en række lignende forhold, der primært er sket i Himmelev-området.'

Tiltalt for 35 forhold

Manden blev allerede i oktober forsøgt fængslet for en række tilfælde af forsøg på blufærdighedskrænkelse ved at trænge ind i villaer i Roskilde-området, men dengang afviste retten af fængsle manden.

Han er siden blevet tiltalt for i alt 35 tilfælde af husfredskrænkelse og blufærdighedskrænkelse eller forsøg på det samme. De seneste tilfælde - som han nu er sigtet og fængslet for - vil også komme til at blive en del af samme sagskompleks, hvorfor antallet af anklagepunkter vil overstige de 35, oplyser politiet.

Manden blev tiltalt for de 35 forhold i april, og det er endnu uvist, hvornår sagen skal for retten.