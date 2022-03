21-årig fængslet: Snød ældre kvinder

En 21-årig mand deltog ifølge politiet ved en række svindelnumre overfor ældre kvinder - tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt og sigtet i sagen.

Af sigtelsen fremgår det, at kvinderne blev ringet op, hvor svindlerne udgav sig for at være fra fra banken. Her udbad man sig fortrolige oplysninger fordi man ville stoppe en mistænkelig overførsel.

Kort efter opsøgte man kvinderne, hvor man forsøgte at lokke deres kontokort fra dem, og efterfølgende blev oplysninger og kort anvendt til at lænse kvindernes konti. I sigtelsen beskrives det, at kvinderne var imellem 78 og 92 år og bor rundt om i København.

Den 21-årige, der har anden etnisk baggrund, nægter sig skyldig. En anden mistænkt medgerningsmand blev varetægtsfængslet i sagen 9. marts.

I følge sigtelsen kan mulige medgerningsmænd være på fri fod.

I alt er der tale om fem forhold, der alle udspandt sig 16. februar i år. Ved første episode lykkedes at hæve 15.000 kr, mens man forgæves forsøgte at hæve yderligere 18.000 kr.

Ved episode nummer to lykkedes det at hæve 9900 kr, mens man forgæves forsøgte at hæve 6900 kr.

Ved de tre sidste episoder anede de ældre kvinder uråd og nægtede at udlevere deres kontokort, da svindlerne troppede op på kvindernes hjemadresser.

Ved tirsdagens grundlovsforhør blev den 21-årige varetægtsfængslet i foreløbigt 28 dage.