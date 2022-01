21-årig havde machete - bil beslaglagt

En 21-årig mand endte med ikke mindre end tre sigtelser, da han natten til mandag blev standset af en patrulje på Søndervangs Allé i Viby.

I bilen fandt betjentene både en machete og en gaspistol. Derfor blev den 21-årige sigtet for at overtræde kniv- og våbenloven.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det var desuden tredje gang inden for den seneste måned, at den unge mand blev taget i at køre uden at have kørekort. Derfor blev bilen, der tilhører hans mor, beslaglagt med henblik på konfiskation.

Moren kan også se frem til en sigtelse for at have overladt bilen til sin søn, selvom han ikke måtte sidde bag rattet.

En visitation af den 21-årige førte til den sidste sigtelse. I hans lomme fandt betjentene en mindre mængde kokain, og han blev altså derfor også sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast Afhørt herunder eller i din podcast-app. I denne uge handler den blandt andet om en konflikt mellem Bandidos og banden NNV sidste år.