21-årig mand sigtet: Ville køre betjent ned

Ung mand uden kørekort sigtet for at ville køre politibetjent ned i Brabrand

En 21-årig mand har fået et hav af sigtelser på halsen for blandt andet trussel mod nogen i offentlig tjeneste, at ville forvolde alvorlig skade og ignorere politiets anvisninger efter en politibetjent måtte springe til side for ikke at blive torpederet af en bil.

Hændelsen skete i Brabrand ved Aarhus søndag eftermiddag.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Genkendte 21-årig

En patrulje så en bil, de vidste tilhørte en 21-årig mand uden kørekort, og fulgte derfor efter bilen ind på en p-plads.

Her havde føreren dog forladt køretøjet inden politiet kunne pågribe ham, og derfor ventede betjentene diskret i nærheden i håb om, at han ville komme tilbage, hvilket han gjorde kort efter.

Kørte mod politibil

Da han satte sig ind i bilen og begyndte at køre, stillede en betjent sig ud foran bilen for at få ham til at stoppe, men det virkede ikke, og betjenten måtte springe til side for ikke at blive ramt.

Betjenten fik fat i sin partner i patruljebilen, som også forsøgte at bringe bilen til standsning.

Heller ikke det lykkedes. Føreren fortsatte i stedet direkte i retning af patruljebilen, og betjenten måtte i hast dreje af for at der ikke skulle ske et sammenstød.

Ramte lygtepæl

Kort efter fandt patruljen dog bilen, der havde ramt en lygtepæl på et helleanlæg, men føreren var igen stukket af.

Da betjentene havde genkendt føreren som den 21-årige ejer af bilen, blev han hurtigt fundet og anholdt i Brabrand. Han nægter selv at have kørt bilen.

Østjyllands Politi oplyser, at den 21-årige mand siden blev løsladt uden at blive fremstillet i grundlovsforhør.