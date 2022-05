21-årig motorcyklist død efter soloulykke uden for Skive

En 21-årig mand er lørdag aften afgået ved døden efter en soloulykke ved Rettrup uden for Skive.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum natten til søndag.

Ulykken fandt sted på Holstebrovej omkring klokken 21.30. Her kørte den unge mand på motorcykel ind i en parkeret bil.

Politiet ved endnu ikke, hvad der har forårsaget ulykken.

- Men der er indikationer på, at han har kørt for stærkt, siger Jan Nørrum.

Politiet er omkring klokken 00.30 søndag ved at have afsluttet undersøgelserne på ulykkesstedet med en bilinspektør, og vejen forventes herefter at blive åbnet igen efter at have været spærret af.

Vagtchefen oplyser også, at den afdøde er fra lokalområdet, og at hans pårørende er blevet underrettet.

Rettrup ligger cirka ni kilometer vest for Skive.