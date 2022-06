21-årig skyldig: Påkørte og invaliderede betjent

Det var hensynsløst og udtryk for manglende agtpågivenhed, da en 21-årig mand for et år siden påkørte og invaliderede en betjent i Aarhus.

Det har et nævningeting ved Retten i Aarhus torsdag bestemt.

Betjenten var i færd med at lægge sømmåtter ud ved krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej for at standse den VW Polo, den 21-årige førte.

Men bilen fortsatte over for rødt lys, og betjenten blev ramt. Den 32-årige betjent pådrog sig en hjerneskade og en delvis lammelse.

Den 21-årige har erkendt, at han førte bilen, men har han afvist, at han kørte hensynsløst og havde til hensigt at påkøre betjenten.

- Jeg havde ingen chance for at se ham (betjenten, red.), når han sad på hug, sagde den tiltalte ifølge JP Aarhus i retten.

Sagen vakte stor opmærksomhed, ikke mindst da det kom frem, at den tiltalte i et tv-klip på TV 2 Østjylland tidligere havde udtalt, at han ”var kendt som vanvidsbilist her rundtomkring”, og at han ikke respekterer rødt lys.

Foreningen Thin Blue Line, der arbejder for at støtte tilskadekomne politiansatte, iværksatte efterfølgende en støtteindsamling. Her er der blevet indsamlet mere end to millioner kroner.

Betjentens hustru, der har været til stede under dele af sagens behandling i retten, har i en erklæring udtrykt sin taknemmelighed over støtten.

Hun har også beskrevet, at der langsomt sker fremskridt. Den 32-årige betjent er dog stadig ude af stand til at udføre nogen handlinger selv, fremgår det af erklæringen.

Den tiltalte stak af efter påkørslen og var i to døgn efterlyst, indtil han selv meldte sig til politiet.

Ud over episoden med påkørslen var den 21-årige tiltalt for en lang række lovovertrædelser, blandt andet at køre bil, mens førerretten var administrativt inddraget.

Efter at de tre dommere og seks nævninger nu har taget stilling til skyldsspørgsmålet, skal forsvarsadvokat og anklager argumentere for en passende straf.

Det er endnu uvist, hvornår der afsiges dom.