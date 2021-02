21-årig tæsket til døde med hammer

19-årig kræves fængslet for dødsvold

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Den 21-årige mand, som natten til fredag afgik ved døden på hospitalet i Køge efter at have fået tæsk på en p-plads ved boligblokkene på Nylandsvej i Køge, blev tæsket ihjel med en hammer.

Det er netop kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi forlanger en 19-årig mand varetægtsfængslet.

Den 19-årige lettere spinkle og mørkhårede mand meldte sig selv til politiet mandag klokken 18.55, efter at han forinden havde været efterlyst med navn og billede. Han satte sig midt i retslokalet tilbagelænet og med hænderne i lommen på sine sorte joggingbukser, men hans advokat Michael Juul Eriksen gjorde opmærksom på, at teenageren ikke ville komme til at udtale sig i dag.

Han fortalte også, at den 19-årige nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse om vold af særlig, rå, brutal og farlig karakter, som ifølge sigtelsen skulle være foregået under særdeles skærpende omstændigheder.

Politiet brugte det meste af fredagen på tekniske undersøgelser på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Det var natten til fredag, at der opstod tumult på p-pladsen ved Nylandsvej. Politiet har endnu ikke meldt så meget ud om episoden, men vidner har til Ekstra Bladet fortalt, hvordan to grupper af unge med anden etnisk baggrund end dansk pludselig begyndte at diskutere højlydt på både arabisk og på dansk. Der blev blandt andet råbt 'betaling skal falde nu'.

Siden overfaldt en gruppe på fem-seks unge den 21-årige, som faldt omkuld og jamrede sig, mens slag og spark fortsatte med at hagle ned over ham.

Ifølge sigtelsen blev han indledningsvist ramt af et eller flere slag i hovedet med en hammer, hvorefter han faldt omkuld. Af sigtelsen fremgår det endvidere, at den 21-årige - der er fra Haslev - senere afgik ved døden som følge af de hovedtraumer, han havde pådraget sig.

Vidner har til Ekstra Bladet fortalt, at det lod til, at nogle af den 21-åriges venner slæbte ham ind på bagsædet af en bil og kørte meget hurtigt af sted i retning mod hospitalet.

Politiet har siden haft anholdt en håndfuld unge, som var til stede på hospitalet. De er senere blevet løsladt efter afhøring.

Under grundlovsforhøret nedlagde retsformanden et navneforbud for den sigtede, mens dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen.

