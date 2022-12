21-årig tiltalt for uhyggelige voldtægter

En 21-årig dansk statsborger er tiltalt for grove voldtægter af en kvinde i Norge. Statsadvokaten lufter nu muligheden for, at den unge mand kan idømmes forvaring

I Norge er en 21-årig dansk statsborger tiltalt for fire tilfælde af grov voldtægt af sin ekskæreste.

Tre af voldtægterne skulle været fundet sted mellem januar og august 2021, hvor den fjerde skulle have fundet sted kort efter, at den unge mand blev løsladt fra varetægtsfængsel i oktober sidste år.

I den forbindelse er statsadvokaten ved at afsøge muligheden for, at den 21-årige kan idømmes forvaring, skriver VG og TV 2 Norge.

Kniv for struben

Ifølge anklageskriftet skulle manden have bundet sin ekskæreste til en seng på et hotelværelse i Oslo ved et af tilfældene.

Herefter skulle han have truet sig til samleje ved at holde en kniv for struben på hende.

Der har også været et tilfælde, hvor manden har truet kvinden med at hælde 'Antibac' - overfladedesinfektion - over hende for derefter at tænde op.

I forbindelse med sagen blev den 21-årige anholdt for første gang i august 2021. Det var efter, at ekskæresten havde anmeldt ham for de grove episoder.

I retten i oktober sidste år nægtede manden sig skyldig i alle forholdene.

Han er tidligere straffet i Danmark, hvor han har fået en behandlingsdom. For hvad uddybes ikke. Men han har ikke en straffehistorik i Norge.