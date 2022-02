21-årige Oliver betragtes som omkommet

Videomateriale viser, at 21-årige Oliver faldt i vandet

Det er politiets klare opfattelse, at 21-årige Oliver Ibæk Lund, der har været savnet side natten til fredag, er omkommet.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den konklusion er de nået til, blandt andet fordi materiale fra videoovervågning viser, at Oliver faldt i vandet, og den senere efterforskning har siden vist, at hans telefon kort tid efter slukkede.

De pårørende er underrettet om politiets konklusion, står der i pressemeddelelsen.

'Vi betragter det derfor som en meget tragisk ulykke – men vi fortsætter naturligvis vores eftersøgning i morgen efter den unge mand,' siger efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at efterforskningen ikke tyder på, at den 21-årige har været udsat for en forbrydelse.

Politiet har siden 5. februar ledt i Limfjorden efter Oliver - og det fortsætter de med, selvom de nu betragter ham som omkommet.

Oliver Ibæk Lund blev sidst set natten til fredag ved Toldbods Plads i Aalborg.

- Han er sidst set siddende på en betonpille. Han er taget i byen med nogle venner, der går på McDonald's for at hente noget vand, og da de kommer tilbage, er han væk, fortalte vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet lørdag.

Siden har politiet med hjælp fra frivillige søgt vidt og bredt efter den forsvundne mand, der nu betragtes som omkommet.

Af hensyn til de pårørende vil politiet ikke oplyse yderligere.