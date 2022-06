21 kilo hash beslaglagt

I Frederikshavn Havn har Skat og politiet fundet 21 kilo hash ombord på et skib

Da Skat var ombord på skibet Avataq - Royal Greenlands store rejetrawler - i Frederikshavn Havn mandag, fik medarbejderne sig noget af en overraskelse.

For her fandt de i første omgang et kilo hash.

Herefter ankom Nordjyllands Politi for at assistere Skat, hvor der blev fundet yderligere 20 kilo hash.

Det skriver TV2 Nord.

- Vi har inddraget videomateriale fra skibet, og nu skal vi i gang med at efterforske sagen, fortæller Ole Buus, der er Vagtchef ved Nordjyllands Politi til tv-stationen.

Skibet er på værft og har ligget i Frederikshavn i seks uger.

Det har 22 besætningsmedlemmer. Ingen fra besætningen vil kendes ved hashen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra politiet.