217 km/t.: Sigtet for vanvidskørsel

Om eftermiddagen søndag 22. maj kørte en civil videopatruljebil fra færdselspolitiet bag en 31-årig mand på Lindenborgvej i Lindenborg, Kirke-Såby i østlig retning.

Manden kørte et par gange kun på baghjulet af sin motorcykel. Og da politiet ville standse manden, havde han andre planer.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Han satte hastigheden kraftigt op, så han kørte med mindst 182 km/t. gennem Gevninge, hvor fartgrænsen højst er 50 km/t. Herefter kørte han ad en landevej med 203 km/t. Senere kørte han 217 km/t. på en strækning, hvor man højest må køre 70 km/t.

Herefter forsvandt motorcyklisten for patruljebilen.

Under kørslen kørte motorcyklisten også venstre om et helleanlæg samt foretog en overhaling over en spærrelinje til ulempe for en modkørende bilist.

Afslørede sig selv

Efterfølgende anmeldte den 31-årige et indbrud i sit eget hjem i Odsherred Kommune, hvor motorcyklen skulle være blevet stjålet med nøgle på det tidspunkt, hvor patruljebilen havde fulgt efter motorcyklisten.

Efterforskningen i både færdselssagen og sagen om indbrudet gav politiet anledning til at mistænke, at den 31-årige havde været føreren af motorcyklen - og at anmeldelsen om indbrud var falsk.

Den 31-årige, der har kørekort til blandt andet motorcykel, mødte op til afhøringen sammen med en forsvarer. I forbindelse med afhøringen beslaglagde politiet med den 31-åriges accept motorcyklen med baggrund i reglerne om vanvidskørsel.

Politiet og anklagemyndigheden vil senere tage kontakt til den 31-årige igen, når straffesagerne mod ham skal afgøres i et retsmøde, hvor dommeren også skal tage stilling til endelig konfiskation af motorcyklen.