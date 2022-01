Krimi ... 1. jan. 2022 kl. 20:40 Gem artikel Gemt artikel

22-årig anholdt: Blottede sig på banegård

En 22-årig mand er lørdag aften blevet anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse, efter han flere gange blottede sig over for en 75-årig kvinde på Esbjerg Banegård