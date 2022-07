22-årig dræbt i helikopterulykke

Mandag mistede en 22-årig britisk mand livet, da han blev ramt af en helikopters roterende vinger.

Han var fløjet fra den græske ø Mykonos og var lige landet i Sparta lidt uden for Athen, da han blev ramt af en anden helikopters vinger.

Han døde på stedet, skriver Independent.

- Vi taler om en tragedie - en uforklarlig tragedie, som aldrig skulle have fundet sted.

- Årsagen er ved at blive undersøgt, men det er stadig uklart, hvordan det er sket eller er blevet tilladt, når rotorerne tydeligvis udgjorde en fare, udtaler politiet til The Sun.

Gik bagved halerotor

I lufthavnen i Sparta steg den 22-årige ud af helikopteren og gik bag en Bell 407-helikopter, hvor vingerne stadig roterede rundt.

Ifølge Daily Mail var han angiveligt i gang med at tage et billede af sig selv, og det var her, han blev ramt af halerotoren og pådrog sig 'forfærdelige hovedskader'.

Piloten i den helikopter, manden var ankommet i, slog alarm til sin kollega i Bell 407, hvor mandens forældre sad. I samme ombæring blev redningsfolk tilkaldt til stedet.

I Bell 407 anmodede man derefter om tilladelse til at lette for at skåne forældrene for at se deres barn i den forfærdelige tilstand.

Dog blev tre venner til den 22-årige vidner til den forfærdelige tragedie.

Piloter og teknikere anholdt

I følge lokale medier er piloten i Bell 407 og to teknikere blevet anholdt i sagen som en del af politiets efterforskning.

Identiteten på manden og hans familie har været holdt hemmelig indtil tirsdag, hvor det kom frem, at der er tale om 22-årige Jack Fenton.

Ifølge The Sun kommer han fra en britisk jetset-familie.