22-årig dræbt: Ramt af skud i hovedet

Mens han sad ved en af de interimistiske hashboder i Pusher Street, blev en 22-årig christianit kort før midnat dræbt, da han blev ramt af skud i hovedet.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Også en 31-årig mand blev såret. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev han ramt i benet. Manden sad på jorden, mens en betjent udøvede førstehjælp, før han blev kørt til hospitalet. Liget af den 22-årige blev først kørt væk tidligt lørdag morgen.

Den 22-årige blev erklæret død, mens han stadig lå på gerningsstedet. Foto: Local Eyes

'Forholdsvis klos hold'

Efterforskningsleder Bjarke Dalsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Afdelingen for personfalig kriminalitet ved Københavns Politi, siger til Ekstra Bladet, at mændene blev ramt på 'forholdsvis klos hold.'

Han vil ikke kommentere oplysningerne om, hvor på kroppen de blev ramt.

Ingen er anholdt i sagen. Politiet er lige nu ved at gennemgå overvågning fra området udenfor Christiania, men er foreløbig på bar i

- Der er muligvis flere gerningsmænd, men vi har på ingen måde lagt os fast på nogen mistænkte, siger Bjarke Dalsgaard, der også efterlyser hjælp fra offentligheden.

- Vi søger stadig vidner. Både dem med insiderviden, men også folk, der har set noget før, under eller efter skyderiet.

Flaget på halv

Natten igennem har politiets teknikere arbejdet på Christiania, og lørdag ved frokosttid er en del af området fortsat spærret af.

Flaget var lørdag på halv på Christiania. Foto: Ekstra Bladet

Christianias rød/gule flag er på halv og på gaderne rundt om Pusher Street forholder folk sig afventende. Klynger af unge mænd hænger ud langs afspærringen. De krammer og snakker sammen ganske fåmælt. Flere græder, og nogen har købt buketter, som de ikke kan få lov til at lægge på gerningsstedet, før politiet åbner op igen.

Ingen vil sige noget til Ekstra Bladet, men et par stykker giver udtryk for, at det er deres ven, der er blevet skudt og dræbt.

Den 22-årige er opvokset på Christiania og var en del af miljøet omkring Pusher Street.

Hvilken tilknytning den 31-årige har til området er endnu uvist. Politiet er ved at undersøge hvilken relation, de to har til hinanden - udover at de i går befandt sig tæt sammen på det, der klokken 00.41 blev et gerningssted.

Stemningen var trykket på Christiania lørdag formiddag. Foto: Ekstra Bladet

- Vi har oplysninger om, at der er fundet en form for skydevåben?

- Vi har søgt meget bredt i hele området og har fundet en del genstande, som vi er ved at undersøge for at finde ud af, om de har en relation til sagen. Hvad vi har fundet, vil jeg ikke udtale mig om, siger vicepolitiinspektøren, som tilføjer, at politiet i det hele taget kigger i alle retninger.

- Vi efterforsker meget bredt. Motivet kan være mange ting. For eksempel personlige relationer og konflikter. Samtidig er det heller ikke nogen hemmelighed, at der er et marked derude, som kan have spillet ind, men vi lægger os ikke fast på noget foreløbig.

- Har I afhørt den 31-årige?

- Ja

- Kunne han hjælpe med opklaringen?

- Det vil jeg ikke udtale mig om.

De pårørende til den 22-årige er underrettet.

Hulda Mader fra Christianias pressegruppe fortalte tidligere lørdag, at fristadens beboere er chokerede. Der vil nu blive indkaldt til fællesmøde.