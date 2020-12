22-årig er fængslet for julenatsovergreb mod sin eks

En ung mand fra Randers kommer muligvis ind i det nye år, mens han sidder bag tremmer.

Den 22-årige er onsdag blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor politiet sigter ham for vold, trusler og seksuelt overgreb. Offeret er en 19-årig kvinde, som han tidligere har haft et forhold til.

Overgrebet skal være sket julenat i mandens lejlighed i Randers.

I et grundlovsforhør har Retten i Randers besluttet, at der er grundlag for fængsling, og fristen er fastsat til fire uger. Men manden har kæret kendelsen til Vestre Landsret, oplyser Østjyllands Politi.

Blandt andet har politiet rejst sigtelse efter straffelovens voldtægtsbestemmelse, og det er oplyst, at der skal være tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge sigtelsen skulle manden ved overgrebet have slået kvinden i ansigtet og taget fat om hendes hals. Derefter har han angiveligt truet hende for at forhindre hende i at gå til politiet.

På Twitter oplyser politiet, at den 22-årige delvist har erkendt sig skyldig.