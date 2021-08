22-årig erkender: Overfaldt 15-årig pige

I et skriftligt svar redegør Justitsministeriet for, hvorfor den 22-årige sigtede for overfaldet på en 15-årig pige i juli blev løsladt efter endt afhøring

Den 22-årige mand, der i juli blev anholdt for et overfald på en 15-årig pige i Espergærde, har erkendt den voldelige forbrydelse.

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup. Han havde bedt om svar på, hvorfor den 22-årige mand blev løsladt kort efter tilbageholdelsen.

Til det svarer Justitsministeriet, at betingelserne for varetægtsfængsling ikke var opfyldt.

I besvarelsen står der:

'Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at sigtede ikke er tidligere straffet, at sigtede erkendte forholdet, og at der ikke var bestemte grunde til at antage, at sigtede på fri fod kunne påvirke efterforskningen af sagen,' står der i besvarelsen.

Derudover står det beskrevet, at man ikke vurderede, at den 22-årige mand ville blive idømt en fængselsdom på mere end 60 dage, hvilket er en af betingelserne for at kunne idømme nogen varetægtsfængsling.

Ekstra Bladet har tidligere fået oplyst af Nordsjællands Politi, at sigtelsen lød på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, men i forbindelse med at anklagemyndigheden har rejst tiltale, er der blevet rejst tiltale efter straffelovens paragraf 244, som ofte omtales som 'simpel vold'.

Strafferammen for simpel vold spænder fra bøde til fængsel indtil tre år, imens strafferammen for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter er op til seks års fængsel.

Overfaldet på vej hjem

Den 15-årige pige blev overfaldet ved en Cirkle K-tank i Espergærde natten til den 20. juli, hvor hun blev slået med knytnæveslag og efterfølgende sparket to gange i hovedet, da hun var på vej hjem med tre veninder.

Den 22-årige mand blev sigtet i sagen, og han blev løsladt efter endt afhøring. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det har været til stor frustration for pigens familie, at den mistænkte gerningsmand ikke blev fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Også flere politikere har sat spørgsmålstegn ved Nordsjællands Politis beslutning om ikke at fremstille manden i grundlovsforhør, hvilket medførte at Peter Skaarup stillede det skriftlige spørgsmål til ministeren.

Det har ikke tidligere været muligt at få oplyst, hvordan den nu tiltalte forholdt sig til sigtelsen, men i svaret fra Justitsministeriet er det altså kommet frem, at han erkender forholdet.

Efter overfald på 15-årig: Partier kræver redegørelse fra ministeren