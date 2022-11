22-årig idømt 7 års fængsel: Stak syrer ihjel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Moderknepper! Luder! Stikker! lød det nærmest i kor fra 15 unge mænd, idet de forlod retslokalet og på deres vej sparkede og slog til dør, væg og en nærliggende skraldespand for at markere deres vrede.

De havde tidligere præsenteret sig som kammerater til den 22-årige, der fredag blev idømt 7 års fængsel og udvisning af landet i 12 år.

Få sekunder inden den dramatiske exit havde dommeren hævet retsmødet, der ellers havde forløbet ganske roligt og under generel enighed om, hvad der skete aftenen den 7. september sidste år, da en 26-årig syrer blev dræbt af knivstik på Hans Tavsens Gade på Nørrebro.

De to gerningsmænd på 22 og 25 år valgte nemlig at tilstå, da de indtog vidneskranken for at afgive deres forklaring i retten.

Her erkendte den 25-årige at have truet og slået offeret i hovedet med en medbragt pistol, mens den 22-årige erkendte at have stukket ham to gange med kniv.

Blod på brostenene ved kirkens parkeringsplads, hvor den 26-årige blev fundet af en forbipasserende. Foto: Kenneth Meyer

Mens den 22-årige fik sin straf for røveri og vold med døden til følge, blev den 25-årige blev idømt to år og tre måneders fængsel for røveri og legemsangreb af særligt farlig karakter.

To familiemedlemmer til afdøde var kort til stede i retten, men valgte at forlade lokalet efter vidneforklaringerne.

Også familie til den drabsdømte var til stede og forholdt sig roligt, selvom de var tydeligt påvirkede af situationen. De havde ikke lyst til at kommentere på omstændighederne, da Ekstra Bladet henvendte sig.

Kriminalteknikere arbejdede på højtryk på stedet, hvor den dræbte blev fundet. Særligt arbejdede man på at finde gerningsvåbnet. Fredag forklarede den drabsdømte, at han destruerede kniven efter hændelsen. Foto: Kenneth Meyer

En 'rulleforretning', der gik galt

De to gerningsmænd forklarede, at de forud for drabet havde aftalt med den afdøde at mødes med henblik på at købe 180 gram kokain af ham. Hvad, den 26-årige ikke vidste, var, at de aldrig havde haft til hensigt at betale de 62.000 kroner, som ellers var aftalt.

- Aftalen mellem os (de to gerningsmænd) var, at vi skulle lave en rulleforretning. Vi skulle mødes med ham, tage varerne og true ham, sagde den 22-årige.

- Det var meningen, vi ville stjæle, men ikke røve. Vi ville bare tage tingene og løbe, men jeg havde pistolen med, til hvis det skulle gå galt, forklarede den 25-årige samstemmende.

Planen var, at de stjålne gram kokain herefter skulle deles op og sælges videre. Men så enkelt skulle det ikke gå. For ifølge de dømtes forklaringer endte episoden i et voldsomt slagsmål, da det gik op for den 26-årige syrer, at de ville snyde ham.

- Da det går op for ham, hvad der sker (red. at de skal til at stikke af), slår han ud efter mig. Det er her, jeg trækker pistolen og slår ham i hovedet, inden jeg løber, sagde den 25-årige, der flygtede fra gerningsstedet, inden drabet fandt sted.

Politiet forsøgte at magnetfiske i alle kloakkerne - formentlig for at lede efter den kniv, der er blevet brugt til drabet. Politiet var endda også på taget af kirken ved drabsstedet for at skue udover området. Foto: Kenneth Meyer

- Ville bare have ham til at falde til ro

I de skæbnesvangre minutter, der skulle blive enden for den 26-årige syrer, stod han nu alene med den 22-årige, som havde medbragt kniv.

- Han sparker ud efter mig, og vi ryger i håndgemæng. Jeg kan se, (red. medgerningsmanden) løber væk, mens jeg stadig slås med (red. afdøde). Så trækker jeg kniven, og stikker ud efter ham. Jeg ville ikke dræbe ham, men jeg ville bare have ham til at falde til ro, forklarede den drabsdømte.

Han forklarede også i retten, at han efter episoden 'destruerede' kniven, men hvordan ville han ikke komme nærmere ind på, da anklager spurgte ind til gerningsvåbnet under vidneforklaringen.

Offeret blev senere fundet af en forbipasserende ved indkørslen til en kirke ved Kapelvej. Den 26-årige var stadig i live, da han efterfølgende blev bragt til Rigshospitalets TraumeCenter, men hans liv stod ikke til at redde. Han afgik ved døden en time senere.

Obduktionsrapporten kunne dog afsløre, at døden indtraf som følge af, at hovedpulsåren var skåret over ved et knivstik i brystet.