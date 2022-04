22-årig jagtede cykeltyv

Flere kender vreden over at stå op og opdage, at cyklen er blevet stjålet i nattens mulm og mørke.

Muligvis derfor tog en 22-årig kvinde sagen i egen hånd, da hun natten til mandag opdagede, at at mand var ved at stjæle en cykel i Mejlgade, Aarhus.

I deres døgnrapport skriver Østjyllands Politi, hvordan kvinden omkring kl. 02.30 kom cyklende gennem Mejlgade, da hun opdagede, at en mand, som med en vinkelsliber var ved at skære låsen til en parkeret cykel over.

Her så kvinden, hvordan manden efterfølgende satte sig op på cyklen og kørte i retning imod Nørrebrogade.

Kvinden besluttede sig for at køre efter ham, mens hun ringede efter politiet.



En patrulje ankom kort efter til krydset Nørrebrogade og Nørre Boulevard, hvor de fik kontakt til den 22-årige kvinde, der oplyste, at manden var godt 100 meter foran hende og kørte på en hvid el-cykel og havde en rygsæk på ryggen.

Patruljen kørte videre nordpå af Randersvej og spottede kort efter en cyklist, der passede på signalementet. Betjentene fik standset cyklisten ud for Nobelparken. Den 44-årige mand erkendte med det samme, at han havde stjålet cyklen, og i hans rygsæk fandt betjentene da også den vinkelsliber, der var blev brugt til at skære låsen op.



Den 44-årige mand blev sigtet for tyveri af cykel, og betjentene tog cyklen med på politistationen med henblik på udlevering til rette ejer, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.