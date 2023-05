22-årig kvinde krænket: Blotter på spil

En anmeldelse om blufærdighedskrænkelse er landet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 13.26 tirsdag anmeldte en 22-årig kvinde fra Ishøj, at en fremmed mand havde blottet sit underliv ved at trække sine bukser ned ved siden af hende.

Episoden fandt sted ved Karlstrup kalkgrav.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Forlod stedet

Kvinden havde sammen med sin kæreste nydt det gode vejr ved kalkgraven, da kæresten kortvarigt havde forladt stedet.



Pludselig havde den fremmede mand lagt sig ved siden af den 22-årige og derefter blottet sit underliv.

Kvinden blev chokeret over mandens adfærd og fik ham til at forlade stedet. Hun blev ikke udsat for et fysisk overgreb.

37-årig mand

Ud fra signalementet af den fremmede mand, der var iført firmatøj, fandt politiet frem til hans firmabil, som stadig var i området.

Politiet fik herefter mistanke om, at han fortsat var i området, hvorefter politiet afsøgte hele området ved kalkgraven.

Kort efter fandt politiet den mistænkte ved kalkgraven, og han blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Der var tale om en 37-årig mand fra Ishøj, som blev løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere om i forbindelse med en strafferetlig afgørelse.