22-årig mand stukket ned i Aalborg

Søndag aften er der sket endnu et knivstikkeri i Aalborg.

Denne gang er det sket i en lejlighed på Østre Havnepark i det centrale Aalborg.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Ja, det er korrekt. Det er i en lejlighed nede på Østre Havnepark. Der har vi en mand, der er blevet stukket i låret med en kniv, siger vagtchef Torben Larsen.

Der er tale om en 22-årig mand. Han var ved bevidsthed, da han blev hentet af ambulancen, og er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Tredje knivstikkeri

Knivstikkeriet i lejligheden er det tredje, der har fundet sted i Aalborg søndag.

De to første fandt sted under et slagsmål klokken 05.25 søndag morgen, hvor en person efterfølgende endte i kritisk tilstand.

Det vides dog endnu ikke, om der er nogen forbindelse mellem knivstikkerierne.

- Jeg ved ikke mere, end jeg lige har nu, siger vagtchef Torben Larsen.

