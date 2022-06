22-årig motorcyklist dræbt i ulykke

En 22-årig mand, som kørte på motorcykel uden hjelm, er torsdag eftermiddag blevet dræbt i en trafikulykke i Aalborg.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Ulykken skete i vejkrydset Mølholmsvej og Svalegårdsvej i det vestlige Aalborg.

Vagtchefen fortæller, at motorcyklisten var i gang med at overhale en række biler, der holdt for at dreje til venstre.

- I den forbindelse rammer han en venstresvingende bil, siger Poul Fastergaard.

Den unge mand blev slynget langt væk efter kollisionen med bilen.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 17.12 torsdag eftermiddag. Manden blev erklæret død på stedet.

Den unge motorcyklist er fra Aalborg. Hans pårørende er underrettet.