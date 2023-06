22-årig ramt af knivstik

Onsdag aften rykkede ordensmagten ud til Frankrigsgade på Amager efter et knivstikkeri.

Det skriver Københavns Politi i et opslag på Twitter.

En enkelt forurettet oplyses at være lettere tilskadekommen.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef hos Københavns Politi Jonathan Wald kort før klokken 21, at de er færdige på stedet. Han oplyser, at den forurettede er en 22-årig mand.

- Vi har ikke nogen anholdte. Vi ser på sagen med stort alvor og efterforsker bredt, fortæller han.

- Vi kan ikke sige, om det er banderelateret, men det er en af de hypoteser, vi arbejder med. Men jeg kan sige, at den forurettede ikke er et tilfældigt offer.

Politikredsen rykkede også for et par dage siden ud til et knivstikkeri på Amager, og Jonathan Wald fortæller, at de endnu ikke ved, om der er sammenhæng mellem de to episoder.

- Det er også en af de hypoteser, vi arbejder med, og det kan vi heller ikke udelukke på nuværende tidspunkt. Vi efterforsker bredt.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke mere at oplyse i forbindelse med sagen, men opfordrer borgere til at ringe 114, såfremt at de oplysninger, som kan hjælpe sagen.

Foto: Kenneth Meyer.

Ekstra Bladet følger sagen...