22-årig sigtet for julenatsovergreb mod sin eks

Østjyllands Politi fremstiller onsdag en 22-årig mand i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for vold, trusler og seksuelt overgreb på en 19-årig kvinde.

Overgrebet skal være sket julenat i mandens lejlighed i Randers. Det vides endnu ikke, hvordan den 22-årige forholder sig til sigtelsen.

Af hensyn til efterforskningen og til den 19-årige kvinde ønsker politiet ikke at komme med yderligere oplysninger i sagen.

Østjyllands Politi oplyser dog, at der er rejst sigtelse efter straffelovens voldtægtsbestemmelse, og at der er tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Straffeloven skelner, når det gælder seksuelle overgreb, mellem blufærdighedskrænkelse og så den type overgreb, hvor der kan siges at have været et egentligt seksuelt forhold.

Manden og den 19-årige har ifølge politiet tidligere haft et forhold.

Ifølge sigtelsen skulle manden ved overgrebet have slået kvinden i ansigtet og taget fat om hendes hals. Derefter har han truet hende for at forhindre hende i at gå til politiet.

Den type trusler kaldes i straffeloven for vidnetrusler, da hun som offer for en forbrydelse er at betragte som et vidne. Vidnetrusler straffes hårdere, end trusler gør i almindelighed.

Grundlovsforhøret indledes onsdag klokken 13 ved Retten i Randers.