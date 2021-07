22-årig skuddræbt: Har du set denne knallert i nat?

Københavns Politi har i sagen om skuddrabet på en 22-årig mand på Christiania natten til lørdag fundet en knallert, som politiet mener kan have en relation til sagen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelse lørdag aften.

Politiet vil dog fortsat gerne høre fra vidner, der har set den pågældende knallert eller anden mistænkelig adfærd i tidsrummet omkring drabet, der fandt sted klokken 00.40.

Flygtede

Dagen igennem har politiet afhørt vidner, der har fortalt, at to mænd umiddelbart efter skuddene løb ud af Christiania i retning af 'Den gamle hovedindgang' ved Bådsmandsstræde og Prinsessegade på Christianshavn i København.

Her mener politiet, at de to mænd har forladt området ved hjælp af en knallert via Prinsessegade i retning mod Holmen og Refshaleøen.

En knallert af mærket SYM Mio 50 er blevet fundet nord for Christiania, og det er netop den, eller andre knallerter, Københavns Politi gerne vil have flere informationer omkring. Knallerten er brudt op og stjålet.

- Vidner der har set den afbillede knallert eller andre knallerter, som ikke plejer at stå i området i det seneste døgn bedes ligeledes henvende sig til Politiet med deres observationer, lyder det i pressemeddelelsen.

Har du set denne knallert ved Christiania i nat? Så vil Københavns Politi gerne høre fra dig. Foto: Københavns Politi

For tidlig med signalement

Københavns Politi oplyser, at det endnu er for tidligt at komme med et signalement på de mistænkte gerningsmænd. Det skyldes, at vidner har set flere forskellige personer forlade området i løb, og det derfor ikke er muligt at fastlå, hvem der er gerningsmænd.

Også en 31-årig mand blev ramt af skud, da den 22-årige mand i nat omkom. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det dog slet ikke den 22-årige, der var mål for skuddene, da han blev ramt på Pusher Street.