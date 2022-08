22-årig tiltalt for drab på rapper i Taastrup

Når en 22-årig mand på et endnu ikke fastlagt tidspunkt skal forsvare sig mod anklager om drabet på rapperen Milan Rahim, kommer han til at sidde i en sælsom dobbeltrolle. For ud over at være tiltalt for at have dræbt en 19-årig mand, er han selv offer i sagen.

Det hele drejer sig om et knivopgør, der fandt sted i Cederlunden i Taastrup i november sidste år. Her har anklagemyndigheden nu rejst tiltale mod fire mænd.

Ved slagsmålet blev den 19-årige Milan Rahim, som lavede rapmusik under kunstnernavnet Milan, stukket i brystet. Han afgik ved døden to dage efter.

Politiets efterforskning peger på, at en i dag 22-årig mand førte kniven, som dræbte Milan Rahim. Men den 22-årige blev selv alvorligt såret under opgøret mellem de to grupper.

Tre andre mænd er i den forbindelse tiltalt for drabsforsøg mod den 22-årige. De tre - mener politiet - var i samme gruppe som Milan Rahim.

Sagen vil blive behandlet ved et nævningeting i Retten i Glostrup. Retten har endnu ikke fastlagt, hvornår retssagen kommer til at foregå.

Krigen der splittede Brothas