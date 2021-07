22-årig varetægtsfængslet for rå vold og kokain

Retten i Hillerød har varetægtsfængslet 22-årig mand mistænkt for at stå bag grov vold lørdag aften i Hillerød, hvor en 19-årig blev ramt i maven af stik

Siden en 19-årig mand blev stukket i maveregionen natten til lørdag i sidste uge, har politiet jagtet gerningsmanden.

Torsdag kunne politiet anholde en 22-årig mand, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger for angrebet, der efterlod den 19-årige med hul i bugvæggen og læsion i tyndtarmen.

Det fremgår af retsbogen som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, hvori gerningsvåbnet beskrives som en uidentificeret genstand.

Særlig rå vold

Det var lidt efter midnat, at det 19-årige offer blev stukket ved vejen Bag Haver i Hillerød. Efterfølgende stak gerningsmanden af.

Den 19-årige var selv ved bevidsthed, da politi og ambulancer kom frem til gerningsstedet, og han blev umiddelbart efter meldt uden for livsfare efter at være bragt til hospitalet.

Efter episoden udtalte vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Kobbernagel til Ritzau, at de på daværende tidspunkt anså stikkeriet som mordforsøg.

Den 22-årige blev dog ikke sigtet for forsøg på drab, men for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde. Manden er tidligere dømt for grov vold.

Fandt kokain

Den 22-årige blev under samme grundlovsforhør sigtet for at have været i besiddelse af knap 78 gram kokain med henblik på videresalg. Det fremgår af kendelsen, at narkotikaen befandt sig i en bil den 22-årige havde nøgle og adgang til.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, og derfor er det sparsomt med oplysninger om et muligt motiv. Anklager Malene Brith Hansen oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er tegn på, at episoden er banderelateret.

Den 22-årige nægter sig skyldig i begge sigtelser, og har også kæret varetægtsfængslingen til landsretten.