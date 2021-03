22-årigt skudoffer fundet humpende

Offeret, der er kendt af politiet i forvejen, menes at være blevet skudt i en bil et par kilometer fra det sted, hvor han blev fundet såret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var formentlig et opgør i det lokale kriminelle miljø i Aalborg, der ligger bag en skudepisode natten til mandag.

Her blev en 22-årig mand ramt af skud i hoften, mens han sad i en sølvgrå Volkswagen Golf ved Hadsundvej 182. Men politiet blev først opmærksomme på skudofferet et par timer senere, da et vidne henvendte sig til ham nogle kilometer derfra på Vesterbro i Aalborg.

- Han går og humper, og så er der et vidne, der spørger, om han har det godt. Det giver han udtryk for, at han faktisk ikke har, og så bliver der ringet efter en ambulance til ham. Det er den måde, vi får kontakt med den forurettede, siger efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Offeret er uden for livsfare.

Nordjyllands Politi fik klokken 00.42 meldinger om, at der havde været et færdselsuheld på Hadsundvej i Aalborg, og da de nåede frem til stedet, kunne de konstatere, at der var en forladt bil med flere skudhuller i, ligesom der blev fundet blodspor på stedet.

Man kan tydeligt se skader på bilens front samt et skudhul i døren i førersiden. Baghjulet i førersiden er punkteret. Foto: René Schütze

Det var klokken 2.59, at de fik meldingen om den sårede person, som de altså mener sad i den beskudte bil.

- Ved I, om han var alene?

- Det tyder på, at der var en mere i bilen, siger efterforskningslederen.

Teknikere går i gang med at undersøge bilen søndag morgen.

- Ved I, hvordan offeret er kommet fra Hadsundvej til Vesterbro?

- Nej, det gør vi ikke endnu. Det er en af de ting, der indgår i efterforskningen, siger Frank Olsen og tilføjer, at politiet gerne vil høre fra personer, der har oplysninger om det.

Hjemmeværnet bevogtede bilen natten til søndag, ligesom to gruppe 1-hunde undersøgte gerningsstedet for spor. Foto: René Schütze

Lokale kriminelle netværk skaber uro Offeret er kendt af politiet i forvejen, og det er politiets vurdering, at skudepisoden har forbindelse til nogle uoverensstemmelser, der er i nogle lokale kriminelle netværk i Aalborg. - Det er noget personligt uvenskab og noget kamp om narkomarkeder og territorier, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen og tilføjer, at der ikke er tale om deciderede rocker/bandegrupperinger. Politiet har siden sidste sommer haft et målrettet fokus på de kriminelle netværk og de personer, der er involveret. Frank Olsen kan ikke gå i detaljer omkring disse netværk.



- Jeg kan dog sige, at der er tale om kriminelle netværk med en løs struktur, som består af personer af forskellige nationaliteter med lokal tilknytning, siger han. Det er svært at sige, hvor mange personer, det drejer sig om, på grund af denne meget løse struktur, hvor der hurtigt sker udskiftning. Politiet har iværksat forebyggende initiativer, konsekvent strafforfølgning og tryghedsskabende tiltag som for eksempel øget patruljering i særlige områder for at dæmme op for uroen.



- Det betyder på godt dansk, at vi er meget opmærksomme på disse personer, og at vi skrider ind over for dem, hvis de overtræder straffeloven eller på anden måde skaber utryghed i det offentlige rum. En skudepisode på offentlig vej, som den vi så i dag, er fuldstændig uacceptabel, siger vicepolitiinspektøren. Vis mere Luk

Politiet søger vidner til skudepisoden i Aalborg, der formentlig er sket omkring adressen Hadsundvej 182.

Skudeepisoden menes at være sket omkring Hadsundvej 182, hvor der er mange studieboliger. Bilen er efterladt på en vej ind til et privat p-plads. Foto: René Schütze

Særligt en mørk scooter med to personer, der skal være kørt fra stedet omkring anmeldelsestidspunktet klokken 0.42 er interessant for politiets efterforskning.



Hvis man har viden eller har set denne scooter med to personer omkring gerningstidspunktet, skal man kontakte politiet på 114.

Efterforskes massivt: Ung kending af politiet ramt af skud