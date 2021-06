22 millioner tilbageholdt

De mange millioner er blevet beslaglagt ved de danske grænser, efter de ikke har været deklareret lovligt over de seneste to år

Gennem de seneste to år har Toldstyrelsen tilbageholdt 22 millioner i kontanter fordelt på 74 sager.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

De mange millioner er blevet beslaglagt ved de danske grænser, efter de ikke har været deklareret lovligt.

Ifølge styrelsen blev der i den største sag tilbageholdt 9,4 millioner kroner i kontanter af forskellige valuta.

Her fik gerningsmanden en bøde lydende på 2,3 millioner kroner.

Stopklods

Tilbageholdelserne kom fra styrelsens stikprøvekontroller samt mere målrettede aktioner med brug af pengehunde og efterretninger fra myndigheder i ind- og udland.

- De mange millioner i kontanter bekræfter, at pengebevægelser over grænserne er et område, der er vigtigt for os at have fokus på. Når vi tilbageholder kontanter eller andre likvide midler, er det altid på en konkret mistanke. I sager med store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til, vækker det en mistanke om kriminel aktivitet.

- Toldernes årvågenhed er på den måde en vigtig stopklods i de kriminelle pengestrømme, lyder det fra Kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i pressemeddelelsen.

Nye regler

3. juni er der en ny pengeforordning trådt i kraft i EU for at bekæmpe hvidvask og finansiering af terror.

Forordningen betyder, at myndighederne kan tilbageholde beløb under 75.000 kroner, såfremt man mistænker, at pengene kan knyttes til kriminel aktivitet.

- Den nye forordning styrker vores muligheder for at udveksle efterretninger med myndigheder i og uden for EU, og dermed er reglerne med til at understøtte indsatsen i bekæmpelsen af hvidvask, terrorfinansiering og anden kriminalitet. Nettet bliver med andre ord finmasket, så færre kan slippe igennem, siger Michael Lund.