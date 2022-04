22 personer sigtet i kæmpe påske-aktion

Det blev til hele 22 sigtelser, da Nordjyllands Politi gennemførte deres store påske-aktion 'Operation Færdsel'.

14. april gik politiet på gaden flere steder i Jammerbugt kommune for at gennemføre en stor færdselsaktion med fokus på spirituskørsel.

Aktionen som fandt sted omkring Blokhus, Hune, og Saltum-området samt oplandsbyerne på vej mod Fjerritslev ad Thisted Landevej, førte 'kun' til to sigtelser for påvirket kørsel.

- Heldigvis tog vi ikke mange spirituspåvirkede bilister i løbet af kontrollen. 2 blev sigtet for at køre påvirket af alkohol, mens 1 kørte påvirket af narko. Det er selvfølgelig glædeligt, at det ikke var flere, vi tog, men det ændrer ikke på, at sprit- og narkokørsel er farligt, så det skal man afholde sig helt fra, siger politikommissær Jess Falberg Nielsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Jens Falberg Nielsen varsler snart nye kontroller i området.

- Vi fortsætter selvfølgelig ufortøvet vores kontrolindsats. Det handler om trafiksikkerhed for nordjyderne. Derfor kontrollerer vi, siger han.

