2,2 ton kokain beslaglagt: 'Langt over normalen'

Norsk politi frygter, at landet kan blive et 'transit-land' for stoffer. Politiet har allerede beslaglagt over 2,2 ton kokain i år - det svarer til over 1,7 milliarder danske kroner i gadeværdi

Norsk politi har beslaglagt 2,2 ton kokain i årets første otte måneder.

- Mængderne er langt over normalen, siger Kari Solvik, der er leder af sektionen for stofanalyse ved Den Nationale Kriminaltjeneste, også kaldet Kripos. Kripos er en særlig instans under det norske politi.

Det skriver det norske medie VG.

Kokain i banankasser

Politiet oplyser, at nogle af de store sendinger kokain var ankommet til Norge i kasser, der egentlig skulle have transporteret bananer.

Banankasserne kom i containere fra Ecuador og endte hos firmaet Bama i Oslo.

De fortæller også, at indpakningen var overhældt med benzin for at forvirre eventuelle narkohunde, der kunne sniffe sig frem til indholdet.

'Fra modtager-land til transit-land'

Der har været en markant stigning i mængden af beslaglagt kokain i Norge i løbet af de seneste år. Sidste år blev der beslaglagt 117 kilo.

Og det giver panderynker for det norske politi.

Norsk politi er nemlig bange for, at landet kan ændre status fra et 'modtager-land' til at blive et 'transit-land', hvor stofferne bliver sendt videre til slutdestinationen. Det vil ændre politiets arbejdsmetoder, fortællere.