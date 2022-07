23-årig er fængslet for besiddelse af ti kilo hård narko

En 23-årig mand blev anholdt da Københavns Politi ved en ransagning søndag fandt seks kilo kokain, to kilo hvid heroin og to kilo brun heroin i en lejlighed på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ved Retten på Frederiksberg er manden mandag blevet fremstillet i et grundlovsforhør. Her valgte retten at varetægtsfængsle den 23-årige i 24 dage.

Den 23-årige er sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videreoverdragelse.

Københavns Politi ønsker ikke at oplyse, hvordan man har fået kendskab til lejligheden. Ej heller hvad mandens relation til lejligheden er.