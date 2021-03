23-årig får dele af straf fordoblet efter corona-demo

En 23-årig mand er tirsdag i Københavns Byret idømt et år og tre måneders fængsel for sin rolle ved urolighederne under en demonstration i København den 9. januar.

Manden blev kendt skyldig i at kaste sten mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige orden, for forsøg på grov vold og for at tilskynde andre til at angribe politiet.

Anklageren havde krævet, at den særlige bestemmelse i paragraf 81d blev taget i anvendelse. Den fordobler straffen for visse forbrydelser, hvis de er relateret til corona.

Retten valgte at bruge bestemmelsen i forholdene om stenkast mod politiet og grov forstyrrelse af den offentlige orden, men valgte ikke at bruge den i forholdet om forsøg på grov vold.

Under demonstrationen råbte manden 'fucking luder' til politiet, og han kastede tre sten mod betjentene.

Demonstrationen mod coronarestriktioner den 9. januar udviklede sig voldsomt. Der blev brugt kanonslag, fyrværkeri, dåser, sten, fakler, cykler og flasker mod politiet.

16 betjente kom til skade.

Retten tog som nævnt paragraf 81d i brug i forhold til en del af den 23-åriges forbrydelser.

Reglen blev indført, da der blev vurderet at være en vis risiko for, at man ville se optøjer i gaderne under epidemien, samt en vis sandsynlighed for, at politiet kunne blive udsat for vold og trusler i deres arbejde med at håndhæve tiltagene.

Fredag blev en kvinde, der ved samme demonstration blandt andet opfordrede til at smadre byen på en ikkevoldelig måde, som den første dømt efter paragraf 81d i sager, der ikke handler om økonomisk svindel.