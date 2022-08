23-årig fængslet efter voldsomt knivstikkeri i Næstved

En 23-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i tre uger. Han er sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri i Næstved fredag eftermiddag.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2 Øst.

Offeret i sagen er en 31-årig mand, som blev såret af flere knivstik på en adresse i Dyssegårdsparken. Han er dog uden for livsfare lørdag.

- Den 31-årige er nu uden for livsfare, men er fortsat indlagt på grund af nogle meget dybe snitsår, oplyser vagtchef Bo Georg Petersen lørdag til mediet.

Fredag blev offeret hastet til Rigshospitalet, hvor han siden er blevet behandlet for sine skader.

De to har et forudgående kendskab til hinanden, oplyste efterforskningslederen i sagen fredag. Det er dog uvist, hvad der er gået forud for knivstikkeriet.

Den 23-årige er blevet fængslet i surrogat, da dommeren har vurderet, at han ikke kan sidde i et normalt fængsel for nu.

Når en person varetægtsfængsles i surrogat dækker det over, at vedkommende ikke fængsles i en almindelig arrest. Det kan i stedet være på en lukket institution eller på en retspsykiatrisk afdeling.

Det vides ikke, hvordan den formodede gerningsmand forholder sig til sigtelsen.