23-årig fængslet: Torpederede cyklist med 100 km/t.

Med en hastighed på cirka 100 kilometer i timen kørte en 23-årig bilist en kvinde ihjel natten til onsdag, hvorefter han flygtede fra stedet. Det er hvert fald sigtelsen mod manden, der fredag er blevet fremstillet og fængslet i et grundlovsforhør ved Københavns Byret.

Manden nægter sig skyldig, men ønskede ellers ikke er udtale sig ved retsmødet, der blev holdt for lukkede døre.

Ifølge sigtelsen blev kvinden dræbt, da hun for grønt lys cyklede over krydset Englandsvej/sundholmsvej på Amager. Bilisten fræsede, ifølge sigtelsen, samtidig over for rødt lys, og kvinden blev kastet op på forruden og ned på asfalten.

I stedet for at blive på stedet og hjælpe hende blev kvinden efterladt. På Rigshospitalet afgik hun torsdag aften ved døden.

Der skal have været tre passagerer i bilen, og politiet mener, at de alle fire var enige om at flygte fra stedet.

Den sigtede blev varetægtsfængslet i 27 dage.

Tre personer blev anholdt kort efter påkørslen. Politiet fik mistanke til dem, da de sad i en bil med skader på fronten. De blev dog siden løsladt, da de ifølge politiet ikke kunne sættes i forbindelse med sagen.

Det er uvist, hvornår den 23-årige mand er blevet anholdt, men det er sket på et tidspunkt siden torsdag morgen.