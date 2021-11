23-årig far tiltalt: Baby på seks uger brækkede flere knogler

En blot seks uger gammel pige brækkede flere knogler og fik en blødning i hjernen, da hun blev udsat for grov vold i familiens hjem i Sakskøbing. Politiet mener, at pigens 23-årige tidligere voldsdømte far står bag volden, der førte til, at pigen i længere tid var indlagt på sygehuset.

Faren stilles tirsdag for et nævningeting ved Retten i Nykøbing Falster, hvor han er tiltalt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Det kan straffes med op til ti års fængsel. Den 23-årige nægter sig skyldig. Han har siddet varetægtsfængslet siden april.

Også pigens mor har været sigtet i sagen, men sigtelsen er droppet, og hun skal afhøres som vidne under nævningesagen, der varer i tre dage. Dommen ventes 15. november.

Er hos plejefamilie

Ifølge tiltalen stod volden på fra pigens fødsel i marts og til slutningen af april i år. Hun blev udsat for slag i hovedet og på kroppen, klemning om brystkassen og bugen og hårdhændet behandling og/eller ruskevold.

Babyen pådrog sig brud på femte til 10. ribben, brud på venstre underarmsknogle, afrivning af ledkapslen i højre lårben og venstre underarm og blodansamling under den hårde hjernehinde. Skaderne var af varierende alder. Desuden fik pigen underhudsblødninger i panden, lænden og bugen.

Det er endnu uvist, om pigen får varige men. En retsmediciner skal under retssagen forklare nærmere om skaderne.

Pigen er nu udskrevet fra hospitalet og er placeret hos en plejefamilie.

Den 23-årige far har tidligere haft relation til en rockergruppe, og han er tidligere dømt for vold. Senest fik han knap fem års fængsel for grov vold og besiddelse af en skarpladt pistol. Straffen blev skærpet, fordi pistolen var til brug under konflikt med en rivaliserende rockergruppe.