23-årig fik 23 sigtelser på en halv time

En 23-årig mand kørte søndag aften så hensynsløst og farligt i Hadsund i Nordjylland, at han modtog 23 sigtelser på en halv time.

- En patrulje ser kort før midnat, at de nummerplader, der er på bilen, ikke stemmer overens med den type af bil, som manden kørte i, og derfor ville de bringe bilen til standsning, siger Mikkel Mitchell, fungerende politikommissær i lokalpolitiet i Himmerland.

Manden bag rattet stoppede dog ikke bilen, og det blev til en eftersættelse, der varede omkring en halv time og fandt sted i området både syd og nord for Hadsund, siger politikommissæren.

- Manden blev sigtet for 23 lovovertrædelser, og det er alt fra manglende tegngivning, at køre over for ubetinget vigepligt til at overskride hastighedsgrænserne.

Der er ifølge politikommissæren to forhold, hvor han har kørt mellem 160 og 180 km i tiden i områder, hvor man må køre 50, 70 eller 80 km i timen.

- Til sidst gav han op, så det endte forholdsvist udramatisk, siger Mikkel Mitchell.

Den 23-årige havde ikke noget kørekort, så han er også sigtet for kørsel uden førerret. Desuden skal han ikke forvente at kunne tage kørekort i den nærmeste fremtid. Ifølge Nordjyske blev den Citroën Saxo, han kørte i, beslaglagt.