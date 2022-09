23-årig fremstilles igen for drab på Frank

En 23-årig kvinde, der er siden juli har været sigtet for drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, skal igen fremstilles i grundlovsforhør.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev sammen med tre andre personer fremstillet i et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Randers 19. juli.

Her blev to mænd og en kvinde varetægtsfængslet, mens den 23-årige blev løsladt af dommeren. Yderligere to personer er varetægtsfængslet i sagen.

Alle nægter sig skyldige.

Her blev Frank fundet

Anholdt på ny

Den 23-årige kvinde har siden juli været sigtet for manddrab og forsætlig ildspåsættelse af afdøde Franks varebil.

I mellemtiden har efterforskningen ledt til, at den 23-årige onsdag klokken 10.37 igen blev anholdt.

Annonce:

- Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige, udtaler politiinspektør Brian Voss Olsen.

Hun bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers torsdag klokken 9.00.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere detaljer i sagen.

Nidstirrede drabssigtet eks: - Hun må godt vide jeg var der

Sigtet for at myrde Frank: - Noget er gået galt