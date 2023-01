23-årig kvinde død: 51-årig sigtet for voldtægt i sagen

Tidligere i dag blev en 23-årig kvinde fundet død i Roskilde.

Nu er der nyt i sagen.

En 51-årig mand fremstilles i aften ved et grundlovsforhør, sigtet for at have voldtaget den 23-årige kvinde forud for hendes død.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at den 51-årige og den 23-årige tidligere har været i et forhold.

'Dødårsag endnu uafklaret'

Der er for nuværende ingen informationer om, hvorvidt den 51-årige er mistænkt for eventuelt mord.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke vil kommentere yderligere på sagen for nu.

- Men grundlovsforhøret handler om en voldtægt, og det er det, som manden er sigtet for, understreger de dog.

Den seneste udmelding på Twitter lød desuden, at man stadig undersøgte, hvorvidt der var noget mistænkeligt ved hendes død.

Politikredsen modtog anmeldelsen klokken 7.15. Både kriminalteknikere og en retsmediciner blev tilkaldt for at undersøge dødsfaldet.

Til Ekstra Bladet oplyste efterforskningsleder Lars Krogsgaard tidligere, at politiet ikke længere er til stede på adressen.

De pårørende i sagen er underrettet.

