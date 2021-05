23-årig kvinde jublede over sin dom

Det var en tydeligt lettet kvinde, der tirsdag udbrød et 'juhu' efter at have modtaget sin dom i retten i Aalborg.

Den 23-årig kvinde blev dømt efter den mildeste paragraf om brandstiftelse, og dermed slap hun for udvisning til Iran i seks år, hvilket anklageren havde rejst påstand om. Det skriver Nordjyske.

Kvinden stod bag en brand i en lejlighed i Hobros gågade i december sidste år. Her havde hun smidt en joint i sin eks-kærestes seng, hvilket udløste branden.

Dommeren forklarede, at kvindens formål var at ryge jointen - ikke at smide den med tanke på, at der ville opstå ildebrand.

Derfor blev hun dømt for uagtsom brandstiftelse, hvilket ikke udløser udvisning.

- Jeg skal forstå det rigtigt - jeg bliver ikke udvist? spurgte kvinden, der ifølge Nordjyske strålede af glæde, da det gik op for hende, at hun ikke skulle smides ud af Danmark.

Kvinden har ingen familiemæssige relationer til sit hjemland, Iran. Hun har boet i Danmark, siden hun var ét år gammel.

Den 23-årige var psykotisk i gerningsøjeblikket og har siden brandstiftelsen været varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling.