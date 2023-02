23-årig mistænkt for at begå to røverier på en nat

Midt- og Vestsjællands Politi har tidligt søndag morgen anholdt en 23-årig mand, der mistænkes for i løbet af natten til søndag at have begået røveri på to Circle K-tankstationer i Greve.

Det oplyser Asger Bechstrøm, der er vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 23-årige har ifølge politiet begået røverierne med kniv.

Han blev anholdt i et køretøj klokken 04.22, og det var ifølge politiet ganske kort tid efter røverierne.

Søndag morgen eller formiddag vil politiets jurister tage stilling til, om og hvornår den 23-årige skal fremstilles i et grundlovsforhør.